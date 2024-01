Prince of Persia The Lost Crown è la ricetta perfetta per risolvere la crisi dei tripla A?

La discussione intavolata dalla community sui videogiochi in arrivo nel 2024 e la crisi del modello tripla A coinvolge, seppure indirettamente, anche Prince of Persia The Lost Crown: l'ultimo metroidvania di Ubisoft Montpellier viene visto come una soluzione ai problemi che stanno investendo il settore.

Nel nostro nuovo approfondimento a cura del buon Alessandro Bruni, di conseguenza, ci chiediamo se PoP The Lost Crown non possa essere preso a esempio da chi, come Ubisoft e altre aziende del settore, desidera superare questo delicato momento caratterizzato da tanti licenziamenti e da un modello tripla A che si fa sempre più insostenibile.

A dispetto dello scetticismo iniziale dettato dalle prime impressioni su The Lost Crown non particolarmente entusiasmanti, l'ultimo capitolo di Prince of Persia si è rivelato essere un metroidvania ben congegnato, certo un po' conservativo nell'approccio ludico ma comunque in grado di regalare tantissime soddisfazioni ai fan del genere (e non solo).

Facendo nostre le considerazioni di Joshua Sawyer sul 'modello Pentiment' da adottare per superare la crisi dei tripla A, ci piacerebbe perciò assistere a un vero e proprio cambio di paradigma per l'intero settore, specie per quanto riguarda le 'consuetudini di sviluppo' dei publisher più affermati. Considerando l'attuale status quo, sarebbe bello vedere approdare sul mercato più produzioni come PoP The Lost Crown, ovvero videogiochi figli di un ciclo di sviluppo più contenuto che non siano 'troppo grossi per fallire' e che, pur con tutte le distinzioni del caso, consentano alle menti creative delle aziende più rinomate di sperimentare soluzioni narrative e di gameplay originali tra un kolossal tripla A e l'altro.

E voi, cosa ne pensate al riguardo? Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere la nostra recensione di Prince of Persia The Lost Crown.