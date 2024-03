Prince of Persia The Lost Crown riceve nuovi contenuti gratis: il Permadeath vi spaventa?

Come già confermato da Ubisoft, Prince of Persia The Lost Crown riceverà tanti nuovi contenuti nel 2024 tra aggiornamenti gratuiti ed espansioni a pagamento della storia. E la prima tappa della roadmap viene raggiunta proprio questo 20 marzo.

Ubisoft ha infatti pubblicato l'update 1.10 gratis Warrior's Path che aggiunge non solo nuovi costumi per il protagonista Sargon e la modalità Speedrun, ma anche la modalità Permadeath offrendo così ai giocatori una difficoltà ancora più ardua rispetto quella già offerta dal gioco base. Per i fan si tratta dunque di un'occasione interessante per riprendere in mano l'apprezzato Prince of Persia The Lost Crown in modo così da cimentarsi con le nuove sfide messe a punto da Ubisoft Montpellier.

Si tratta in ogni caso del primo dei quattro contenuti aggiuntivi previsti per il gioco nel corso dell'anno: nel corso della primavera arriverà l'update Boss Attack incentrata su nuove sfide legate ai boss dell'avventure, mentre in estate è prevista la pubblicazione dell'update Divine Trials, che aggiunge ulteriori sfide ancora riguardanti combattimenti, rompicapi e sezioni platform. L'ultimo contenuto, il DLC narrativo a pagamento, è invece previsto in un periodo non meglio specificato sempre del 2024.

Nel frattempo se ancora non lo avete giocato la nostra recensione di Price of Persia The Lost Crown vi spiega perché si tratta di un gioco meritevole delle vostre attenzioni.

