Prince of Persia The Lost Crown sale sul palco dei TGA: demo gratis a gennaio!

A discapito del pasticcio pre-TGA con lo story trailer di Prince of Persia The Lost Crown trapelato in rete, l'attesissimo progetto di casa Ubisoft è tornato in grande stile sotto la luce dei riflettori mediatici. Prince of Persia The Lost Crown ha molto da dire, come visto nel corso dello Story Trailer salito sul palco dei TGA.

Il momento che tutti attendevano è finalmente qui: la notte dei The Game Awards 2023 è giunta, portando con sé numerosissime sorprese e tante altre conferme, come nel caso del sempre più imminente Prince of Persia The Lost Crown. Ubisoft Entertainment è pronta a dare il via alla sua line-up videoludica del 2024, aprendo le danze con il progetto che segna il ritorno di una saga storica.

Vi state preparando al momento in cui sarete chiamati a sfruttare e a scatenare i poteri del proprio guerriero, intento ad esplorare le bellezze e gli orrori della Persia antica? Prince of Persia The Lost Crown è pronto a fare il suo debutto il 18 gennaio 2024, con un mondo in cui l'astuzia e la risoluzione di enigmi la faranno da padrone. Ci separano ancora sei settimane dall'uscita del titolo realizzato dai ragazzi di Ubisoft, ma si prospettano grandi novità con il progetto che si fa carico dell'eredità del principe di Persia. In allegato alla notizia potete trovare il suddetto Story Trailer, il video ad-hoc presentato dalla software house in occasione della kermesse dei The Game Awards.



In occasione dell'evento, inoltre, Ubisoft ha annunciato sul palco dei TGA che dall'11 gennaio 2024 sarà disponibile una demo gratuita di Prince of Persia The Lost Crown.