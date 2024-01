Prince of Persia The Lost Crown: Sargon è pronto a debuttare con il trailer di lancio

Quella di oggi è stata una giornata sensazionale per Ubisoft: l'utenza, infatti, ha già avuto modo di andare alla scoperta di Prince of Persia The Lost Crown con la demo gratis del metroidvania che rappresenterà uno dei momenti salienti di questo inizio di annata videoludica. Siete pronti a vestire i panni del principe Sargon?

Per il principe di Persia, il momento di debuttare è quasi giunto: nel corso della nostra recensione di Prince of Persia The Lost Crown, vi è stato modo di tessere le lodi di un titolo che si è dimostrato degno del nome che porta (e che nome!), ma il viaggio di Sargon dovrà attendere ancora qualche un po'. Ma come possiamo ingannare l'attesa di questi giorni? Nel tentativo di dare un po' di sollievo ai fan più accaniti, Ubisoft ha rilasciato il Trailer di lancio di Prince of Persia The Lost Crown. Il ticchettio delle lancette dell'orologio si fa sempre più intenso, così come si fa sempre più vicino il 15 gennaio per i possessori della Deluxe Edition (o 18 gennaio per gli acquirenti della Standard).

Pronti a scoprire un "mondo maledetto ispirato all'antica Persia colmo di incredibili attrazioni" e a scoprire la vastità del mondo di Prince of Persia The Lost Crown? In allegato alla notizia potete trovare il video ideato da Ubisoft in vista dell'uscita del suo atteso progetto. Dalla durata di quasi due minuti, il contenuto pubblicato su YouTube ci porta alla scoperta (per un'ultima volta, forse, in vista del lancio) della mitologia del regno e del Monte QAF, insieme alle sue meraviglie ed alle sue insidie.