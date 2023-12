Prince of Persia The Lost Crown: sciabole e acrobazie in 20 minuti di gameplay

Game Informer.com ha recentemente avuto la possibilità di provare le prime tre ore di gioco di Prince of Persia The Lost Crown, da poco entrato in fase Gold. La testata ci concede 20 minuti di gameplay tratti dal metroidvania in uscita a gennaio su PC e console.

Il filmato, a cui potete dare uno sguardo in cima alla notizia, ci conduce all'interno di uno scenario bellico dove prende luogo l'introduzione di Prince of Persia The Lost Crown. Si tratta a tutti gli effetti dell'inizio del gioco, sin da subito ricco di azione acrobatica a combattimenti all'arma bianca.

Le prime fasi del metroidvania ci mettono subito dinanzi al boss introduttivo, General Uvishka. Si tratta di una buona occasione per osservare più nel dettaglio il sistema di combattimento ed apprezzare le abilità del nostro protagonista sciabola alla mano. Oltre ad impersonare un temibile spadaccino, saremo in grado di effettuare ogni tipo di acrobazia per farci strada lungo gli intricati sentieri che percorreremo lungo il corso dell'avventura. Quello di Prince of Persia The Lost Crown si prospetta essere un mondo pieno di sorprese per chi deciderà di avventurarcisi.

Lasciandovi alla visione, e ricordandovi del debutto del gioco Ubisoft fissato al 18 gennaio su PC, Steam Deck, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Prince of Persia The Lost Crown per ulteriori approfondimenti.