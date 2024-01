Prince of Persia The Lost Crown: alla scoperta del metroidvania Ubisoft con la Demo gratis

Pronti a vivere un'esperienza da Mille e una Notte con la Demo di Prince of Persia The Lost Crown? La versione dimostrativa dell'attesissimo metroidvania 'vecchia scuola' di Ubisoft è finalmente disponibile da oggi, giovedì 11 gennaio su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Scaricabile gratuitamente da Epic Store, Ubisoft Store, PlayStation Store, Nintendo eShop e Microsoft Store, la Demo Giocabile di The Lost Crown include selezioni accuratamente selezionate del gioco finale per consentire agli appassionati vecchi e nuovi della serie di Prince of Persia di familiarizzare con gli elementi ludici e contenutistici dell'avventura da vivere nei panni del guerriero Sargon.

L'esperienza interattiva confezionata da Ubisoft Montpellier comprende alcuni dei poteri temporali e degli amuleti dell'avventura principale, grazie ai quali poter saggiare le caratteristiche dirimenti del gioco senza spoiler sulla storia o sulla progressione delle attività da svolgere nel corso della campagna principale.

Si tratta perciò del perfetto viatico per il lancio ufficiale del nuovo metroidvania di Ubisoft, previsto per il 18 gennaio su PC, PS4, Xbox One, Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con la possibilità di anticipare di qualche giorno la partenza dell'avventura di Sargon (a partire dal 15 gennaio) con l'acquisto della Deluxe Edition di Prince of Persia The Lost Crown.

Se volete saperne di più sull'ultima esperienza action adventure sfornata dalle fucine digitali di Ubisoft Montpellier, qui trovate la nostra recensione di Prince of Persia The Lost Crown.