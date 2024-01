Prince of Persia The Lost Crown: il senior game designer amerebbe lavorare su Zelda

Come vi abbiamo confermato anche nella nostra recensione di Prince of Persia The Lost Crown, il ritorno della serie dopo oltre un decennio di assenza è avvenuto nel migliore dei modi, con un'avventura in stile Metroidvania che omaggia le origini del brand e conquista gli amanti del genere. E ad Ubisoft c'è chi sogna in grande.

Nel corso di un "Ask Me Anything" organizzato su Reddit da Remi Boutin e da Christophe Pic, rispettivamente senior game designer e world director di Prince of Persia The Lost Crown, un fan ha chiesto loro a quale IP non Ubisoft amerebbero lavorare, citando ad esempio nomi come Super Mario o Final Fantasy: la risposta di Boutin è stata chiara, ossia uno spin-off di The Legend of Zelda basato su uno degli episodi meno popolari del brand Nintendo, Zelda II The Adventure of Link.

"Personalmente amerei lavorare sull'IP di Zelda, magari attraverso uno strano spin-off basato su The Adventure of Link", dice Boutin, pur senza precisare se lo farebbe in stile Metroidvania proprio come il nuovo Prince of Persia. Va detto però che Zelda II pubblicato originariamente su NES è l'unico della serie ad avere un'impostazione da Action/Platform a scorrimento 2D, dunque potenzialmente compatibile con il genere. A questo si aggiunge anche l'altra IP citata da Boutin sulla quale lavorerebbe, ossia Castlevania, non a caso nome cruciale nella storia dei Metroidvania.

Vi piacerebbe giocare uno Zelda in stile Metroidvania? Intanto Prince of Persia The Lost Crown è anche pieno di riferimenti a manga ed anime, che hanno in parte influenzato la realizzazione estetica dell'apprezzata opera Ubisoft.