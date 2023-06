Prince of Persia The Lost Crown tornerà prestissimo: è del team di Beyond Good & Evil 2

Ad aprire la Summer Game Fest è stata la presentazione a sorpresa del reveal trailer di Prince of Persia: The Lost Crown, action platform che darà un nuovo inizio alla serie Ubisoft.

In arrivo su PC e console nel gennaio del prossimo anno, il gioco è stato affidato a un team di veterani di Ubisoft Montpellier, software house attualmente impegnata anche nella realizzazione di Beyond Good & Evil 2. In passato, il team ha dato vita al primo Beyond Good & Evil e all'apprezzato Rayman Origins, oltre a ZombiU e al successivo Rayman Legends. Negli anni, gli autori di Montpellier hanno inoltre supportato i colleghi di altri studi Ubisoft nella realizzazione di Assassin's Cred: Unity, Assassin's Creed: Syndicate, Ghost Recon: Wildlands e Ghost Recon: Breakpoint.



Nel presentare Prince of Persia: The Lost Crown, i vertici di Ubisoft hanno confermato che gli appassionati potranno dare un nuovo sguardo al gioco molto presto. Come facilmente prevedibile, è stato infatti confermato che l'avventura farà una nuova apparizione sul palco dell'Ubisoft Forward della prossima settimana. L'evento organizzato dal publisher francese, lo ricordiamo, è in programma per la serata di lunedì 12 giugno: potete seguirlo in diretta in compagnia della nostra redazione, sintonizzandovi sul canale Twitch di Everyeye.