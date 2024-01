Prince of Persia The Lost Crown: Ubisoft ci porta alla scoperta della Deluxe Edition

Questi ultimi giorni sono stati davvero ricchi di video dedicati alla prossima avventura del principe di Persia: dopo aver contemplato il mondo fantasy di Prince of Persia The Lost Crown da scoprire con il nuovo trailer di inizio anno, Ubisoft ha voluto portarci alla scoperta della Deluxe Edition di Prince of Persia The Lost Crown con un video.

Nella giornata di oggi, a non troppo tempo di distanza dal contenuto dedicato alle opzioni di accessibilità presenti su Prince of Persia The Lost Crown, la software house ha voluto rilasciare del nuovo materiale pubblicitario per l'avventura videoludica di gennaio che aprirà le danze per la line-up Ubisoft di quest'anno. Il Deluxe Edition Trailer di Prince of Persia The Lost Crown dà il via alla scoperta di tutti gli add-on in-game disponibili per chi acquisterà tale edizione del gioco, ma non solo.

Infatti, dopo aver presentato tutti i vantaggi del Pacchetto Deluxe (ovvero il completo del personaggio immortale, l'amuleto Prosperity Bird e l'accesso anticipato di ben tre giorni), Ubisoft ha mostrato una parte della digital adventure guide ottenibile proprio con l'edizione dal costo di 59,99 euro. A fronte di una spesa poco al di sopra del gioco base, gli utenti potranno quindi accedere a numerosi contenuti che amplieranno le avventure di Sargon in un mondo ricco di insidie e sorprese. Pronti a prendere parte a quanto realizzato da Ubisoft con Prince of Persia The Lost Crown?