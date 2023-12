Prince of Persia The Lost Crown, nuovo video: il gameplay non ha più segreti

Per sublimare l'attesa degli appassionati di metroidvania 'vecchia scuola' per la Demo di Prince of Persia The Lost Crown in arrivo a gennaio, Ubisoft confeziona un nuovo video che ci immerge nelle atmosfere da Mille e una Notte di questo ambizioso action adventure a scorrimento per svelarne i segreti del gameplay.

Il nuovo trailer sfornato dalle fucine digitali di Ubisoft Montpellier tratteggia i contorni del sistema di combattimento e delle abilità che avremo modo di acquisire e padroneggiare impersonando Sargon.

L'abile guerriero che interpreteremo saprà farsi strada tra le schiere nemiche attingendo a un ventaglio particolarmente ampio di mosse speciali, attacchi e azioni mutuate dal parkour, con movenze rese ancora più aggraziate dall'approccio 2D adottato dagli sviluppatori francesi per esprimere al meglio il comparto artistico, il combat system e le fasi platforming di quest'opera.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo video 'Gameplay Overview' di The Lost Crown e vi ricordiamo che il nuovo metroidvania ambientato nell'universo di Prince of Persia sarà disponibile dal 18 gennaio, su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se invece volete saperne di più sulla nuova avventura di Ubisoft con protagonista Sargon, sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale su Prince of Persia The Lost Crown, un metroidvania che impegna e diverte.