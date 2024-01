Prince of Persia The Lost Crown, nuovo video: Sargon sarà un campione di accessibilità

A stretto giro di posta dall'annuncio dei preset grafici su console di Prince of Persia The Lost Crown tra risoluzione e framerate, per Ubisoft Montpellier è già tempo di sfornare un nuovo video approfondimento dedicato, questa volta, ai livelli di difficoltà e alle funzioni di accessibilità.

La casa di sviluppo transalpina promette di restituirci a schermo un'esperienza metroidvania in grado di aderire ai gusti, alle esigenze e alle necessità di ogni appassionati di action platform a scorrimento, merito delle tante opzioni integrate nel menù di pausa per customizzare il livello di difficoltà e i singoli aspetti legati all'accessibilità.

Osservando con attenzione il video è davvero impossibile non lodare l'impegno profuso dal team di Ubisoft Montpellier nel garantire la massima accessibilità agli emuli di Sargon, prova ne siano le numerose opzioni disponibili per facilitare i salti e le prese nelle fasi platforming e nei combattimenti, il sistema per accentuare la visibilità degli elementi interattivi dello scenario e le opportunità offerte per modificare la leggibilità e la grandezza di testi e HUD.

Grazie a questi interventi sarà ancora più divertente immergersi nelle atmosfere da Mille e una Notte dell'ultimo titolo targato Ubisoft e scoprire i segreti del mondo fantasy di Prince of Persia The Lost Crown, il cui lancio è previsto per il 18 gennaio su PC e console. Sapevate che la nostra recensione di Prince of Persia The Lost Crown sarà online l'11 gennaio?