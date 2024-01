Prince of Persia The Lost Crown è pieno zeppo di riferimenti a manga e anime

Prince of Persia The Lost Crown è fortemente ispirato al mondo degli anime e dei manga giapponesi, sia per quanto riguarda il lato estetico sia per alcuni aspetti legati alla trama. A rivelarlo sono alcune figure chiave del progetto, intervistate da Game Rant.

Tra questi, figura l'art director Jean-Christophe Alessandri che ha parlato chiaramente di un gioco ispirato dalle produzioni animate e fumettistiche giapponesi

"Sicuramente ci siamo ispirati fortemente agli anime e ai fumetti per ricreare alcune scene d'azione, ma non solo perché la storia di Saragon potrebbe ha sicuramente delle vibe da Nekketsu Shonen."

Quest'ultimo è uno specifico genere di Shonen che si caratterizza per la presenza di un giovane protagonista, solitamente orfano o abbandonato, che dovrà farsi strada tra odio e difficoltà utilizzando le proprie abilità o poteri. Naruto e Dragon Ball rientrano ad esempio in questa categoria.

Lo stesso Alessandri conferma poi come in termini puramente estetici, The Lost Crown sia stato influenzato da serie giapponesi come Dragon Ball Z, One Piece, My Hero Academia, Sword of the Stranger e Ninja Scroll mentre la storia guarda ad anime seinen come Berserk, Vinland Saga e Vagabond. Infine, l'art director invita a tenere gli occhi aperti per scoprire tutte le citazioni e gli easter egg nascosti...

