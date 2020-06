Prince of Persia sta tornando? Scovato un indizio su Twitter

Sono anni che si vocifera del ritorno di Prince of Persia, ma come ben sapete, non è mai avvenuto. Alcune voci si sono diffuse anche lo scorso mese dopo la comparsa di un dominio presumibilmente legato alla serie, ma alla fine si sono rivelate infondate.

Quest'oggi, tuttavia, siamo nuovamente qui a parlarne poiché è stato rinvenuto un nuovo indizio meritevole d'attenzione: lo scorso maggio è stato registrato su Twitter l'account Prince of Persia (@princeofpersia). Sappiamo già cosa state pensando... chiunque può iscriversi con un account del genere! Un fan, tuttavia, per vederci chiaro ha provato ad avviare la procedura di ripristino della password, scoprendo la seguente email di recupero: "pr*************@u*****.com". Anche se è censurata, com'è giusto che sia, il dominio sembra appartenere proprio ad Ubisoft! La lettera "u" c'è, e il numero degli asterischi è quello giusto.

Si tratta, chiaramente, di una speculazione, ma non ci sorprenderemmo affatto se Ubisoft, dopo il reboot di Prince of Persia cancellato nel 2012, stesse lavorando per riportare finalmente in auge una delle sue serie più popolari, specialmente in un periodo storico come questo, nel quale sta per avvenire il cambio generazionale. Chissà, magari ne sapremo di più il prossimo 12 luglio, quando si svolgerà lo show Ubisoft Forward.