Prince of Persia: Ubisoft lavora al capitolo in grafica 2.5D ispirato ad Ori, per un rumor

Secondo l'insider Tom Henderson, Ubisoft sta preparando un grande showcase con 20 giochi da presentare al pubblico prima dell'arrivo della nuova edizione digitale dell'E3.

La lineup proposta dal noto leaker comprende titoli di rilievo come Assassin's Creed Infinity, Assassin's Creed Rift (secondo il report in arrivo nella prima metà del 2023), Beyond Good & Evil 2 e persino il sequel di Immortal Fenyx Rising. A fare compagnia a questi titoli ci sarebbe anche non solo Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake, ma anche un capitolo nuovo di zecca dedicato alla serie del mai dimenticato principe.

Secondo le prime informazioni trapelate, si tratterebbe di un gioco in grafica 2.5D sviluppato da Ubisoft Montreal che trae una certa ispirazione dalla serie di Ori di Moon Studios, sviluppatori recentemente finiti al centro dei riflettori per l'apparente ambiente di lavoro tossico. Henderson spera di tornare a parlare presto del progetto, ma al momento altre informazioni concrete al riguardo scarseggiano.

Anche in questo caso vi invitiamo - al netto del track record positivo di Henderson - di prendere con le pinze il report dell'insider, ed attendere futuri aggiornamenti da parte di Ubisoft sui suoi prossimi titoli in arrivo sul mercato. Sareste felici di veder tornare il principe di Persia con un nuovo capitolo in grafica 2.5D?