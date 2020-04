Prince of Persia, Ubisoft rinnova i domini: novità in vista? Non è detto

Nel corso delle ultime settimane si sono susseguite parecchie voci di corridoio legate a un possibile ritorno sulle scene videoludiche dell'amato Principe di Persia: sarà la volta buona?

Gli ultimi rumor si sono indirizzati soprattutto nei confronti di un ritorno della trilogia delle Sabbie del Tempo in forma di remake. Le voci in tal senso sembrano tuttavia essere piuttosto discordanti: nello specifico due noti insider del mondo videludico, Shinobi602 e Danil Ahmad, hanno recentemente espresso alcuna perplessità sul ritorno di Prince of Persia in questa particolare forma, senza tuttavia chiudere ogni spiraglio di speranza per un nuovo debutto dell'eroe senza nome.

A gettare un'ombra di vaga speranza è ora un avvistamento realizzato dall'ormai piuttosto noto utente Twitter Idle Sloth. Quest'ultimo, tuttavia, non riporta informazioni ricevute da fonti particolarmente insolite o misteriose. Si limita infatti a segnalare il rinnovo di due domini dedicati a Prince of Persia da parte di Ubisoft. Un elemento che, purtroppo, per quanto interessante, non offre solide basi sulle quali ipotizzare come imminente un ritorno della saga o del personaggio. Infatti, la pratica è piuttosto comune e non sempre è automaticamente connessa ad un ritorno del brand protagonista.



Ad ogni modo, sperare non costa nulla: del resto, Ubisoft ha recentemente riacceso i riflettori sul franchise con un evento dedicato all'interno di For Honor.