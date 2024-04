Princess Peach Showtime, chi lo ferma più? È ancora il gioco più venduto sull'eShop

Princess Peach Showtime è un successone per la Grande N, che ha dato vita ad un debutto della principessa Peach in grande stile su Nintendo Switch. Come visto in questi giorni, Princess Peach Showtime è inarrestabile e domina le classifiche giapponesi. L'esclusiva della console ibrida Nintendo continua a sorprendere tutti i fan della casa di Kyoto.

Il ritorno di Peach in Princess Peach Showtime è stato sensazionale e i numeri parlano da sé: al momento, infatti, il titolo è al primo posto dei giochi più venduti sul Nintendo eShop. Alla luce di quanto detto sopra e di quanto è stato riportato negli scorsi giorni, ciò sorprende solo in parte. Ma che dire per gli altri progetti videoludici presenti nella piattaforma digitale di Switch? Quali sono i titoli più venduti e di successo nell'inizio dell'aprile 2024?

Princess Peach: Showtime Stardew Valley Minecraft Super Mario Bros. Wonder Just Dance 2024 Edition Mario Kart 8 Deluxe Hogwarts Legacy EA Sports FC 24 Among Us Super Smash Bros. Ultimate Mario Party Superstars Overcooked: All You Can Eat South Park: Snow Day Star Wars: Battlefront Classic Collection Nintendo Switch Sports Mortal Kombat 11 Ultimate It Takes Two Animal Crossing: New Horizons Unravel Two Balatro Untitled Goose Game The Game of Life 2 MLB The Show 24 Gang Beasts Hello Kitty Kruisers LEGO Harry Potter Collection Poppy Playtime Zelda: Tears of the Kingdom Mario vs. Donkey Kong The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition

Giochi più venduti sull'eShop via download

Stardew Valley Among Us Star Wars: Battlefront Classic Collection Balatro The Game of Life 2 Poppy Playtime Slime Rancher Hollow Knight Final Fantasy VII Pico Park South Park: The Stick of Truth Inside Not Tonight 2 Disney Dreamlight Valley Goat Simulator Don’t Starve Together Pepper Grinder The Jackbox Party Pack 3 Arcade Archives Vs. Super Mario Bros. Human: Fall Flat Terraria Uno Suika Game Railbound Little Nightmares Hole io Final Fantasy IX Surgeon Simulator CPR Dave the Diver Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Princess Peach Showtime è inarrestabile, ma durerà ancora a lungo? Non ci resta che attendere il prossimo weekend per poter rispondere alla domanda di cui sopra.

Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS4 è uno dei più venduti di oggi.