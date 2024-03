Princess Peach Showtime conquista tutti: è il gioco più venduto della settimana sull'eShop

Come visto in questi giorni, nel mese di marzo vi è stato un ritorno sensazionale su Switch con Princess Peach Showtime. L'ultima esclusiva della Grande N ha debuttato in grande stile, regalando un'esperienza interessante sotto vari aspetti per i giocatori dell'ecosistema ibrido targato Nintendo. Princess Peach è il nuovo fenomeno del momento.

Nell'arco degli ultimi giorni (nello specifico, nella settimana che va dal 25 al 30 marzo), Princess Peach Showtime ha conquistato il podio del Nintendo eShop. Si tratta di un risultato di non poco conto per la produzione videoludica in questione, che in poco tempo è riuscita ad attrarre una vastissima platea. Dopo la pubblicazione della demo gratis di Princess Peach Showtime disponibile su Nintendo Switch, il periodo successivo al lancio del titolo ha decretato il suo incredibile successo. Ecco, dunque, l'elenco dei giochi più venduti questa settimana sull'eShop.

Princess Peach: Showtime! Mario Kart 8 Deluxe Stardew Valley Star Wars: Battlefront Classic Collection Hogwarts Legacy Mario Party Superstars Minecraft Super Mario Bros. Wonder Hello Kitty Kruisers Dragon’s Dogma: Dark Arisen Among Us Super Smash Bros. Ultimate Mortal Kombat 11 Ultimate Just Dance 2024 Edition Overcooked: All You Can Eat Nintendo Switch Sports Balatro EA Sports FC 24 Final Fantasy VII Unicorn Overlord Overcooked: Special Edition MLB The Show 24 Animal Crossing: New Horizons LEGO Harry Potter Collection South Park: Snow Day Poppy Playtime LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Mario vs. Donkey Kong Zelda: Tears of the Kingdom Prince of Persia: The Lost Crown

Giochi più venduti disponibili solo via download

Stardew Valley Star Wars: Battlefront Classic Collection Among Us Balatro Final Fantasy VII Poppy Playtime Not Tonight 2 Human: Fall Flat Hollow Knight Pico Park Surgeon Simulator CPR Final Fantasy IX The Game of Life 2 Final Fantasy VIII Remastered Star Ocean: First Departure R Slime Rancher Arcade Archives Vs. Super Mario Bros. Railbound Minute of Islands Green Hell Contra: Operation Galuga Suika Game Disney Dreamlight Valley Dave the Diver The House of the Dead: Remkae Hole io Stick Fight: The Game SteamWorld Heist Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy Call of Juarez: Gunslinger

Cosa ne pensate del successo di Princess Peach Showtime? Avete iniziato e/o completato questa nuova avventura su Nintendo Switch? Fatecelo sapere qui sotto con un commento.

Su Xbox Live - 10 EUR Carta Regalo [Xbox Live Codice Digital] è uno dei più venduti di oggi.