Princess Peach, è tempo di Showtime in un cosplay rosa della principessa Peach

Manca ormai pochissimo a una grandiosa novità in arrivo su Nintendo Switch. La principessa che l'iconico Super Mario ha sempre il compito di salvare si trasformerà in un'eroina pronta all'avventura, questa volta tutta sua. L'esordio di Princess Peach Showtime si avvicina con questo cosplay!

Dopo l'ottimo remake di Mario Vs. Donkey Kong, i giocatori Nintendo stanno per accogliere un'altra, attesa uscita. Si tratta di Princess Peach Showtime, lo spin-off teatrale che vedrà la principessa del Regno dei Funghi combattere a suon di trasformazioni i malvagi antagonisti che cercheranno di rovinare la sua festa.

Princess Peach Showtime sembra uno spettacolo meraviglioso, un capitolo che non si può definire di contorno. La principessa più amata di casa Nintendo si offre in una proposta innovativa, in cui peraltro la vedremo nei panni inediti di ninja, cowgirl, pasticciera e spadaccina.

In attesa di scoprire se questa nuova avventura riuscirà a imporsi tra i titoli più venduti di Nintendo, la Grande N è pronta a stupire la sua utenza, così come ha fatto anche la cosplayer Kleiner Pixel con i suoi follower. La vediamo in questo cosplay della principessa Peach pronta a immergersi in Showtime. Con il suo abito elegante rosa e la corona regale sul capo, la biona eroina Nintendo è meravigliosa in questa interpretazione coi fiocchi.

Su Fallout S.P.E.C.I.A.L Anthology è uno dei più venduti di oggi.