Princess Peach Showtime: demo gratis disponibile su Nintendo Switch con due trasformazioni

Nintendo ha reso disponibile per il download la demo gratis di Princess Peach Showtime! il nuovo gioco della Principessa Peach disponibile dal 22 marzo in esclusiva sulle console della famiglia Switch.

La versione di prova permette di provare due trasformazioni della Principessa, ovvero Swordfighter Peach e Patissiere Peach: la prima consente di vestire i panni di un abile spadaccina mentre la seconda trasforma la Principessa in una pasticciera di alto livello, pronta per partecipare allo Sweet Festival.

Tra le tante trasformazioni in Princess Peach Showtime troviamo anche ninja, cowgirl, campionessa di kung-fu, investigatrice e tanti altri personaggi da interpretare per salvare il teatro del Regno dei Funghi, messo in pericolo da un maledizione.

Secondo una recente indiscrezione, Princess Peach Showtime per Nintendo Switch è in Unreal Engine, il gioco utilizzerà con ogni probabilità il motore di Epic Games così come altri giochi della casa di Kyoto tra cui Pikmin 4 e Yoshi's Crafted World.

Princess Peach Showtime! esce il 22 marzo 2024 su Nintendo Switch, Switch Lite e Switch OLED, in formato fisico e digitale. Showtime è il secondo gioco con protagonista la Principessa Peach dopo Super Princess Peach uscito nel 2005 su Nintendo DS, la Principessa del Regno dei Funghi tornerà quindi presto in azione sui nostri schermi.