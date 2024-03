Princess Peach Showtime è primo in Giappone, batte Dragon's Dogma 2 e Rise of the Ronin

Nintendo continua a riscuotere un successo senza limiti in Giappone, e nell'ultima settimana ha rincarato la dose con l'arrivo di Princess Peach Showtime, la nuova avventura dedicata alla principessa del Regno dei Funghi ora disponibile su Switch.

La nuova esclusiva per la piattaforma ibrida di Nintendo ha collezionato 77.562 copie vendute nella sua settimana di lancio, facendo meglio di titoli particolarmente attesi come Dragon's Dogma 2 e Rise of the Ronin, che occupano il resto del podio e si piazzano rispettivamente al secondo e terzo posto con 68.592 e 64.646 unità vendute. Di seguito vi riportiamo la top 10 dei giochi più venduti in Giappone nella settimana che va dal 18 al 24 marzo, in cui è inclusa anche le new entry Dragon Quest X Online: The Door to the Future and the Sleeping Girl.

[NSW] Princess Peach: Showtime – 77,562 / NEW

[PS5] Dragon's Dogma 2 – 68,592 / NEW

[PS5] Rise of the Ronin – 64,646 / NEW

[NSW] Dragon Quest X Online: The Door to the Future and the Sleeping Girl – 17,919 / NEW

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 9,276 / 5,758,176

[NSW] Super Mario Bros. Wonder – 8,118 / 1,795,584

[PS4] Dragon Quest X Online: The Door to the Future and the Sleeping Girl – 7,333 / NEW

[PS5] Final Fantasy VII Rebirth – 7,121 / 305,756

[NSW] Mario vs. Donkey Kong – 6,987 / 131,428

[NSW] Minecraft – 6,563 / 3,476,939

Anche sul fronte hardware, è Nintendo ad avere la meglio con oltre 46.000 unità vendute dalla sola Switch OLED. A seguire, troviamo PS5 che colleziona più di 27.000 unità tra modello standard e Digital Edition.

Switch OLED – 46,851

Switch Lite – 7,826

Switch – 6,151

PS5 – 24,183

PS5 Digital Edition – 3,605

Xbox Series X – 958

Xbox Series S – 402

PS4 – 250

New 2DS LL – 9

Se siete interessati a saperne di più sulla nuova esclusiva di Nintendo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Princess Peach Showtime, una produzione che, al netto di alcuni inciampi tecnici, ha saputo convincerci per la sua ricchezza ludica e per la sua azzeccata direzione artistica.

