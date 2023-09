Princess Peach Showtime è il titolo del nuovo gioco di Peach? Rumor sul Nintendo Direct!

Pyoro è scatenato. Il leaker, che all'inizio di quest'estate aveva già correttamente predetto l'annuncio di Super Mario Bros. Wonder e Super Mario RPG, sta dispensando delle anticipazioni su un fantomatico Nintendo Direct che dovrebbe svolgersi nel corso della prossima settimana. Tra i presenti dovrebbe esserci anche la Principessa Peach!

Facciamo prima un breve ripasso: nel corso del Direct dello scorso giugno, Nintendo ha svelato l'esistenza di un nuovo gioco con protagonista la Principessa Peach descrivendolo come un platform in 2.5D ambientato all'interno di un teatro magico. In quell'occasione la casa di Kyoto ha tuttavia salutato i suoi giocatori senza rivelare il titolo ufficiale e rimandando ad un generico 2024 per il lancio.

Ebbene, secondo Pyoro, il mistero sarebbe destinato a dissolversi presto, dal momento che il gioco della principessa del Regno dei Funghi dovrebbe figurare tra i protagonisti del vociferato Nintendo Direct della prossima settimana. Non pago dell'anticipazione, il leaker ha anche comunicato quello che dovrebbe essere il titolo ufficiale del gioco... in giapponese! In italiano potrebbe essere tradotto come L'Ora dello Spettacolo della Principessa Peach, mentre in inglese come Princess Peach Showtime.

Al momento, ci teniamo a precisare, che non c'è alcuna conferma a riguardo. Nintendo non ha ancora neppure annunciato il Direct, dunque non possiamo far altro che continuare a pazientare nell'attesa. Secondo Pyoro, che si diverte a dispensare anticipazioni in maniera criptica, durante il Nintendo Direct dovrebbero apparire anche F-Zero e Donkey Kong.