Princess Peach: Showtime! - il gioco è in preordine su Amazon, scopri il prezzo

Princess Peach: Showtime! è una delle prossime esclusive in uscita per Nintendo Switch, il gioco che vedrà protagonista la principessa è in arrivo il 22 marzo del prossimo anno e Amazon ha aperto i preordini della versione su cartuccia del gioco.

Si tratta del primo gioco che vedrà protagonista la Principessa Peach dal lontano 2005, anno in cui è uscito il gioco per Nintendo DS Super Princess Peach. Esattamente come per il remake di Mario vs. Donkey Kong (il preordine è attivo su Amazon a questo link), il gioco è ora in preordine anche in edizione fisica.

In questa nuova avventura di Nintendo, il gameplay varia in base alle trasformazioni di Peach, quelle finora svelate sono Swordfighter Peach, Detective Peach, Patissier Peach, Kung Fu Peach, Cowboy Peach, Ninja Peach e Sirena Peach. Ognuna di queste trasformazioni prevede delle abilità uniche per la protagonista.

Il titolo è preordinabile su Amazon in edizione fisica a questo link al prezzo di 59,99 euro, il prezzo potrebbe anche scendere fino alla data di uscita e, preordinando il gioco subito, l'importo che andremo a pagare il giorno di spedizione sarà il più basso mai apparso su Amazon.

Tra i prossimi giochi in uscita in esclusiva per Nintendo Switch, vi segnaliamo anche Super Mario Bros. Wonders e il remake di Super Mario RPG.