Princess Peach Showtime è inarrestabile! Peach domina le classifiche giapponesi

Princess Peach Showtime ha conquistato tutti sul Nintendo eShop grazie alle vendite raggiunte negli ultimi giorni di marzo 2024. Tuttavia, l'ultimo periodo del mese ormai giunto al termine è stato foriero di importanti risultati anche nella Terra del Sol Levante: lì, infatti, Princess Peach Showtime ha raggiunto le vette del mercato retail.

Sul fronte software, nel territorio dapprima citato, Princess Peach Showtime ha venduto oltre 27 mila unità dal 25 marzo al 31 marzo. In una sola settimana, l'ultima avventura videoludica incentrata sulla celebre figura dell'universo di Super Mario ha surclassato anche titoli del calibro di Rise of the Ronin e Dragon's Dogma 2, senza dimenticare i fenomeni senza tempo come Mario Kart 8 Deluxe.

Il ritorno sensazione di Peach su Switch con Princess Peach Showtime ha segnato una grande svolta per il mercato di Nintendo nell'ultima settimana di marzo, ma com'è andato quel periodo per la vendita di videogiochi? Ecco una lista completa dei 10 prodotti più venduti in Giappone dal 25 al 31 marzo:

Princess Peach: Showtime! – 27,258 (104,820 totali) Rise of the Ronin – 20,139 su 84,785 unità Winning Post 10 2024 – 12,845 unità Mario Kart 8 Deluxe – 10,432 di 5,768,608 Dragon’s Dogma II – 9,172 (77,764 totali) Super Mario Bros. Wonder – 8,163 (1,803,747 complessive) Winning Post 10 2024 – 6,733 Minecraft – 6,618 di 3,483,557 Animal Crossing: New Horizons – 6,411 su 7,729,183 Splatoon 3 – 6,172 (4,264,330 totali)

Il successo di Princess Peach Showtime è accompagnato da grandi numeri di vendite per le piattaforme dell'ecosistema Switch: Switch Oled, Lite e versione base sono rispettivamente alla prima, terza e quarta posizione della classifica dedicata all'hardware, con un totale di unità vendute che ammonta complessivamente a oltre 50 mila macchine da gioco. Al secondo posto dell'elenco, invece, troviamo PlayStation 5 con 18.272 unità.

