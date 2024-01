Princess Peach Showtime: da ninja a cowgirl è un attimo nel video sulle Trasformazioni

A distanza di diversi mesi dal video d'annuncio di Princess Peach Showtime, la macchina mediatica di Nintendo sforna finalmente un nuovo trailer interamente dedicato al 'lato trasformista' della nuova avventura in esclusiva Switch incentrata sulla Principessa più famosa dell'universo di Super Mario.

Le Trasformazioni saranno uno degli aspetti più dirimenti del gameplay e della trama di Showtime, in ragione della battaglia che la Principessa Peach dovrà combattere contro la Compagnia dei Mosti per salvarelo spettacolo di un teatro minacciato dai cattivoni al seguito della malvagia Uva Spina.

La Principessa nintendiana potrà quindi attingere agli infiniti costumi del teatro per assumere, di volta in volta, le sembianze di un ninja, una cowgirl, una campionessa di kung fu, una pasticciera, un'investigatrice e di tanti altri personaggi.

L'avventura propostaci dalla casa di Kyoto assumerà quindi i contorni di un dramma teatrale in costante mutamento, un'esperienza interattiva ricca di colpi di scena e di attività da svolgere per 'rubare la scena' ai nemici che tenteranno in tutti i modi di bloccare lo spettacolo organizzato da Stella e dalla stessa Principessa Peach.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo video di Princess Peach Showtime e vi ricordiamo che la nuova esclusiva Nintendo Switch sarà disponibile a partire dal 22 marzo.