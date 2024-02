Princess Peach Showtime per Nintendo Switch è in Unreal Engine, sembra

La cover della versione cinese di Princess Peach Showtime mostra sul retro il logo dell'Unreal Engine, per quella che sembra essere una prima conferma sul motore adottato da Nintendo per il nuovo gioco della Principessa Peach.

Sebbene Nintendo non lo abbia mai annunciati o confermato, Princess Peach Showtime sembra essere realizzato con il motore di Epic Games, in realtà non si tratta di una novità assoluta dal momento che anche altri titoli Nintendo per Switch utilizzavano questo engine, tra cui Yoshi's Crafted World e più recentemente Pikmin 4.

La casa di Kyoto è solita dare priorità ad engine proprietari ma non mancano eccezioni, ad esempio Super Mario RPG è realizzato con Unity mentre come detto Pikmin 4 e Yoshi's Crafted World sfruttano l'Unreal Engine, così come apparentemente Princess Peach Showtime.

La Principessa del Regno dei Funghi torna protagonista in un videogioco dopo tanti anni, l'ultima volta che l'abbiamo vista in azione "in solitaria" era il 2005 in Super Princess Peach per Nintendo DS. Princess Peach Showtime si presenta come un gioco di piattaforme coloratissimo e vivace, adatto per tutta la famiglia, divertimento assicurato in pieno stile Nintendo.

Princess Peach Showtime esce il 22 marzo 2024 in formato fisico e digitale, in esclusiva sulle console della famiglia Nintendo Switch.