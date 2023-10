Princess Peach Showtime: la principessa ora è più arrabbiata nella nuova copertina

Piccola modifica alla cover ufficiale di Princess Peach Showtime, la nuova avventura in solitaria dell'iconica principessa Nintendo in arrivo su Nintendo Switch il 22 marzo 2024. Pur senza grossi stravolgimenti, la Grande N ha aggiornato silenziosamente la key art attraverso modifiche minime ma che non passano inosservate.

La cover originale del gioco è quella che potete vedere in cima a questa notizia, diffusa dalla casa di Kyoto subito dopo il trailer di Princess Peach Showtime al Nintendo Direct di settembre 2023. In fondo alla news, invece, trovate l'artwork sensibilmente ritoccato. Sebbene lo stile generale resti il medesimo, il volto della Peach in primo piano è stato modificato in maniera consistente, mentre la Peach esperta di arti marziali che si vede immediatamente sulla destra ha ora un'espressione arrabbiata e decisa, come se fosse attivamente coinvolta in un combattimento. Nessun altro aspetto della cover è stato invece cambiato.

Non è chiaro per quali motivi Nintendo abbia deciso di effettuare queste modifiche di contorno, in ogni caso l'artwork aggiornato si applica sia alla versione occidentale di Princess Peach Showtime, sia alla controparte giapponese. Chiaramente si tratta comunque di modifiche minori che non hanno alcun tipo di conseguenza sullo sviluppo del gioco e sui contenuti che offrirà: appuntamento dunque al prossimo 22 marzo per vivere una nuova, grande avventura in compagnia della principessa Peach.