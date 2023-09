Princess Peach Showtime: lo spettacolo della nuova esclusiva Switch nel video del Direct

I rumor sul reveal di Princess Peach Showtime vengono confermati da Nintendo con il video di presentazione ammirato nel corso del Direct di settembre, grazie al quale possiamo ammirare le primissime scene di gameplay di questa originale esperienza interattiva da vivere rigorosamente su Switch.

Il filmato datoci in pasto dal colosso videoludico giapponese ci immerge nelle variopinte atmosfere di Princess Peach Showtime, un titolo che ci vedrà collaborare con Stella per salvare lo spettacolo di un teatro minacciato dai cattivoni al seguito di Grape e Sour Bunch.

Nel corso dell'avventura, la Principessa nintendiana potrà trasformarsi e utilizzare tutta una serie di abilità per avere la meglio sui nemici e completare le attività proposte da una campagna principale che, a giudicare da quanto mostratoci dalla casa di Kyoto, sarà davvero piena di sorprese, colpi di scena e divertimento.

Il lancio di Princess Peach Showtime è previsto per il 22 marzo del 2024 in esclusiva su Nintendo Switch. Nel corso dell'ultimo Direct, l'azienda nipponica ha svelato anche Mario vs Donkey Kong Remake e mostrato le prime scene di gameplay della prossima espansione di Splatoon 3, La Torre dell'Ordine.