Princess Peach Showtime: lo spettacolo delle Trasformazioni prosegue con il nuovo video

Dopo aver dato spettacolo con il primo video sulle Trasformazioni di Princess Peach Showtime, Nintendo confeziona un nuovo filmato che descrive le numerose abilità da evolvere e padroneggiare cimentandoci nelle sfide della prossima esclusiva Switch incentrata sulla Principessa più famosa dell'universo di Super Mario.

L'ultimo trailer sfornato dalle fucine digitali della casa di Kyoto svela quattro nuove Trasformazioni a cui Peach potrà ricorrere nel corso della sua ormai imminente avventura, ossia la Pattinatrice, la Ladra Misteriosa, la Sirena e la Supereroina.

Come avrete certamente intuito, le Trasformazioni saranno l'aspetto più importante sia della trama che del canovaccio ludico steso da Nintendo per dare forma a Princess Peach Showtime, merito delle tante abilità uniche accessibili indossando i costumi del teatro che la Principessa dovrà difendere dai cattivoni al seguito della malvagia Uva Spina.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al nuovo filmato di approfondimento sulle Trasformazioni di Princess Peach Showtime, ma prima vi ricordiamo che la nuova esclusiva Nintendo Switch è attesa al lancio per l'ormai non troppo lontano 22 marzo, con una Principessa Peach ancora più arrabbiata nella nuova copertina.