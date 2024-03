La principessa Garnet è pronta al remake in un cosplay italiano di Final Fantasy 9

Final Fantasy 7 Rebirth gli si è avvicinato, ma il miglior Final Fantasy di sempre è lui. Parliamo del nono capitolo, di cui da ormai diversi mesi di fila si vocifera sia in arrivo un remaster. Sarà davvero cosi? Ancora non lo sappiamo, ma possiamo tornare in quel mondo affascinante con la cosplayer Loveless Hideki.

Mentre la community di giocatori ancora si gode le meraviglie di Final Fantasy 7 Rebirth, un occhio pende verso il futuro del brand. Gli insider sono scatenati e sostengono che Final Fantasy 9 Remake sia reale, nonostante Square Enix stia incontrando alcune difficoltà nella sua produzione. Se l'annuncio ufficiale è imminente o meno non ci è dato saperlo, ma se esiste, noi Final Fantasy 9 Remake lo vorremmo esattamente così.

Dall'uscita di Final Fantasy IX sono passati ben 24 anni, per cui l'utenza più giovane non ha avuto modo di scoprire il mondo medievale di Gaia. La storia segue le vicende di Gidan, un brigante incaricato di rapire la principessa Garnet. Alla fine i due si uniranno per combattere la regina del regno di Alexandria, madre di Garnet.

In questo cosplay di Garnet da Final Fantasy 9, la principessa è più reale che mai. La vediamo in degli scatti fedelissimi in cui impugna la sua asta magica con cui abilmente sferra magie bianche, in primo piano rispetto a un evocativo cielo azzurro e finalmente libera dai cancelli del suo regno.

