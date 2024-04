La Principessa Peach corre in moto per questo cosplay di Mario Kart

Dopo una serie di uscite alquanto interessanti - in ultima quella di Princess Peach di cui vi lasciamo la recensione -, il franchise di Super Mario è pronto a mesi infuocati. A rimetterci in strada ci pensa la Principessa Peach, per l'occasione in sella a una potente motocicletta.

Sono passati ormai diversi anni dall'uscita di Mario Kart 8 Deluxe, ma la serie corsistica Nintendo pare essere ancora lontana, almeno per quanto riguarda un titolo ufficiale. Piuttosto, Nintendo lancerà Mario Kart Open Road sul suo Virtual Boy PRO. Si tratta di un gioco di guida in VR in uscita per l'headset di Nintendo Switch che porterà le gare emozionanti di Mario Kart nella realtà. In questa iterazione della serie le piste saranno le strade delle nostre città, mentre i kart verranno sostituiti dalle automobili in nostro possesso.

La gara è già cominciata in questo cosplay della Principessa Peach per Mario Kart. Affrontata la sua avventura teatrale in Showtime, l'erede al trono del Regno dei Funghi è salita in sella a una motocicletta gialla per sfrecciare ad alta velocità lanciando gusci. Si tratta però di finzione. In questo scatto condiviso dalla cosplayer italiana Black Kurage Peach è in una sala arcade per spendere i suoi coin con Super Bike 3.

