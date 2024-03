La principessa Peach è meravigliosamente elegante in un cosplay per Peach Showdown

Dopo una lunga attesa, l'entusiasmante avventura teatrale di Princess Peach Showdown ha avuto inizio. Lo spin-off dedicato alla principessa del Regno dei Funghi e ambientato nell'universo narrativo di Super Mario sta intrattenendo i giocatori Nintendo Switch, ma le novità in arrivo sono molte.

Il Mario Day del 10 marzo ha portato ad annunci elettrizzanti. La community di appassionati potrà continuare il suo viaggio nel mondo di Super Mario con ulteriori due titoli in arrivo su Switch. Parliamo di Paper Mario: Il Portale Millenario, in arrivo nel mese di maggio 2024, e poi di Luigi's Mansion 2 HD, il cui debutto è previsto per il mese successivo.

Abbandonati gli schermi della console ibrida Nintendo, Mario potrà fare ritorno al cinema. È ancora presto, però, poiché il film Super Mario Bros. 2 farà il suo esordio nelle sale mondiali solamente nel 2026.

In attesa di queste grandi novità, a entusiasmare il pubblico è la cosplayer Layze Michelle. Siamo ancora nel mondo di Princess Peach Showdown con questo cosplay di Peach in cui la vediamo passeggiare elegantissima e in rosa con l'ombrello in mano nel giardino del suo castello. La donzella non è più in pericolo e con la forza delle sue Trasformazioni a difendere il regno senza l'intervento dell'eroe Super Mario.

