La principessa Peach è pronta per Halloween in questo cosplay a tema Super Mario

Halloween si avvicina sempre di più. La festa dei morti di origine celtica fa tingere tutto il mondo di nero e arancio, fa risorgere morti e causa l'arrivo di streghe e mostri di vario genere. La popolarità di questa festa colpisce anche i videogiochi, con molti che propongono skin dedicate. Proviamo a vederne una nel mondo di Super Mario.

Mentre si avvicina l'uscita del film di Super Mario, i videogiocatori e appassionati di ogni genere stanno rivedendo i propri personaggi preferiti in chiave più mostruosa per la tetra festività di fine ottobre. Le cosplayer ultimamente si stanno dando da fare proprio su questo fronte, ideando travestimenti modificati per dare un tocco diverso ai tanti personaggi.

Shirogane-sama, una delle modelle e cosplayer russe più famose del settore, ha deciso di proporre la principessa Peach in un cosplay a tema Halloween. Non c'è più nessuno da salvare per Super Mario in qualche castello sperduto, dato che probabilmente quel castello adesso è infestato dalla strega Peach che potete osservare in basso, con zucche alla mano e un vestito che, pur ricalcando i colori del suo vecchio vestito, adesso è simile a quello di una fattucchiera.

Un personaggio femminile inventato del mondo di Super Mario che invece va molto è Bowsette che anche ha ricevuto i suoi cosplay dalle fan.