La principessa Zelda in questo cosplay con costume da bagno per la fine dell'estate

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è stato un vero e proprio game changer per la console di casa Nintendo. La Switch è stata invasa da giocatori che volevano mettere le mani su uno dei titoli più acclamati degli ultimi anni e che ha appassionato non soltanto gli amanti storici della saga ma anche chi la stava provando per la prima volta.

D'altronde, le recensioni di The Legend of Zelda: Breath of the Wild la dicono lunga sulla qualità del videogioco, ancora oggi sulla bocca di tutti. La storia resta sotto i riflettori anche grazie all'annuncio del seguito, che soltanto da pochi giorni è stato rivelato ufficialmente. Tra pochi mesi uscirà The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ancora una volta su Nintendo Switch e ancora una volta con Link, l'immancabile protagonista della serie, che verrà affiancato di nuovo dalla principessa Zelda.

Ma otto mesi non sono pochi, quindi bisognerà attendere. Ora che siamo alla fine dell'estate, la cosplayer Vityvero ha realizzato un cosplay di Zelda in costume da bagno sulle spiagge di Porto Rico che può aiutare a lenire l'attesa. Il suo costume da bagno riprende alcune caratteristiche degli abiti che le abbiamo già visto indossare durante la serie, mentre i capelli biondi rimangono pressoché identici, raccolti in trecce e con un fermaglio.