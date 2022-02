La principessa Zelda in un cosplay invernale è carina e sorridente

Addio ai costumi in 2D e visti dall'alto, quasi sempre uguali e da principessa. Con le ultime iterazioni della saga leggendaria che ha fatto la fortuna di tante console, Nintendo ha portato The Legend of Zelda a mostrarsi in un modo completamente nuovo, in 3D, e quindi con i personaggi molto più chiari e concreti.

In particolare è stata l'epopea di The Legend of Zelda: Breath of the Wild a segnare un prima e un dopo per la storica saga, con Link che stavolta si muove in una Hyrule molto diversa dal solito, più viva e soprattutto da osservare con tutt'altri occhi. E anche la principessa Zelda gode di questo nuovo adattamento. Adesso la tridimensionalità dà tutt'altro peso al personaggio, che riesce a esprimere bene se stesso anche grazie ai vestiti che indossa.

Oltre le fan art e i cosplay di Zelda versione gerudo, c'è chi omaggia la principessa con i suoi abiti classici e chi si inventa qualcosina in più. Anastasia Komori, cosplayer russa con quasi 200.000 follower sul suo account Instagram, negli scorsi mesi ha portato la magia invernale in Zelda realizzando un cosplay con la principessa sorridente e con abiti pesanti. Il risultato è una Zelda molto carina e buffa in certe foto.

Il recente Hyrule Warriors ha fornito un'altra versione di Zelda, sempre proposta in versione cosplay.