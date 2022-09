La principessa Zelda in un cosplay in preghiera verso gli dei

In attesa dell'uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l'iconica saga di videogiochi marchiata Nintendo continua a ricevere supporto dalla community, in particolare da quella dei cosplayer. Ecco l'ultimo omaggio alla principessa che dà il titolo al videogioco.

Figlia del re di Hyrule, Zelda possiede la Triforza della Saggezza e per questo viene spesso rapita dai malvagi della serie. Sempre soccorsa dal temerario Link, Zelda è apparsa in tutti i videogiochi del franchise, eccetto che in Link's Awakening. Di sicuro, la principessa sarà presente anche nel prossimo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, dove ancora una volta sarà impegnata a difendere il suo regno da Ganondorf.



A celebrare Zelda è la cosplayer Adamasha, conosciuta su Instagram con il nome utente di @adamae_dono. Negli scatti condividi dall'artista vediamo Zelda rivolgere una preghiera verso la dea madre Hylia, la cui sconfitta gettò Hyrule nel caos. Con le mani congiunte, in questo cosplay Zelda indossa una tunica smanicata bianca, corredata da una cinta di colore azzurro adornata di inserti in oro, dei bracciali e una collana anch'essi dorati. I lunghi capelli biondi scendono sulle orecchie a punta elfiche, mentre la natura risalta sullo sfondo. Sarà attraverso le sue preghiere che scopriremo i segreti di Hyrule in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?