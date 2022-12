La principessa Zelda esplora Hyrule nel cosplay di Alexandra Reil

La data d'uscita di uno dei titoli più attesi dall'intera community di videogiocatori si avvicina giorno dopo giorno. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha ricevuto il rating ESRB, classificandosi come un titolo 10+ esattamente come il suo predecessore. A ogni modo, l'avventura è già partita per la principessa Zelda.

Dopo una lunga avventura ricca di combattimenti ed enigmi, Link e Zelda sono infine riusciti a sconfiggere il malvagio Ganon. La principessa è dunque riuscita a riassumere la sua forma corporea, abbandonata cento anni prima degli eventi di Breath of the Wild, e assieme al suo Link ha deciso di esplorare Hyrule per ricostruire il regno unendo le popolazioni che lo abitano.

In questo cosplay della principessa di The Legend of Zelda, che precede l'uscita di Tears of the Kingdom, la vediamo aggirarsi per una regione evocativa di Hyrule. Immersa nella natura e nella vegetazione circostante, Zelda guarda l'orizzonte in cerca di un nuovo futuro.

A realizzare questa spettacolare interpretazione è la cosplayer Alexandra "Reilin" Reil. Nello scatto da lei condiviso su Instagram la vediamo indossare l'abito della principessa Zelda di Breath of the Wild e replicare alla perfezione la fisicità della razza Hylia. Vi salutiamo ricordandovi che, pur non essendo ancora uscito, The Legend o Zelda: Tears of the Kingdom è già vincitore di un premio.