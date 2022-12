La principessa Zelda immersa nella natura in questo cosplay di The Legend of Zelda

L'attesa per l'esordio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è ancora lunga, con il nuovo titolo della magica saga Nintendo che arriverà solamente nella primavera inoltrata del 2023. Per mantenere caldi i giocatori, la principessa dell'omonimo titolo si è rivolta in preghiera in un tempio immerso nella natura.

Catturata dall'esperienza magnifica di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la cosplayer Nelly Laufeyson ha deciso di realizzare un cosplay dell'incarnazione di Zelda che appare in quel capitolo della saga. Tuttavia l'artista ha riferito di essere in viaggio in Thailandia da diverso tempo e di non aver mai avuto l'opportunità di cucire degli abiti su misura. La voglia di interpretare la principessa ha infine prevalso e armata di fotocamera dello smartphone e di un vestito simile a uno di quelli apparsi in Breath of the Wild ha realizzato qualche scatto immersa nei boschi della città di Pattaya.

Bella ed elegante, in questo cosplay di Zelda da The Legend of Zelda vediamo la principessa di Hyrule aggirarsi immersa nella natura in cerca di un tempio verso il quale rivolgere preghiera. Con indosso una tunica bianca da rituale, ha le orecchie appuntite caratteristiche degli Hylian e alcuni ornamenti preziosi.

Una nuova avventura è in vista con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ma principessa già attende che il suo Link la venga a salvare. A proposito, sapevate che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha già vinto un premio nonostante non sia ancora uscito?