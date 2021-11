La principessa Zelda incanta in questo cosplay di Hyrule Warriors

La saga di The Legend of Zelda è lunghissima, sfornando nel tempo alcuni dei titoli Nintendo più amati e giocati di sempre. Su praticamente ogni piattaforma della casa giapponese è arrivato un titolo con Link e la principessa da salvare, che inevitabilmente nel corso del tempo si sono aggiornati grazie all'evoluzione delle console.

Dai primi Zelda per NES si è arrivati all'acclamato The Legend of Zelda: Breath of the Wild, primo titolo per Nintendo Switch e che ha portato nuova linfa allo storico brand. Ma non c'è solo l'action adventure, dato che negli ultimi anni la fucina di Nintendo ha portato al pubblico anche il musou di successo Hyrule Warriors, di recente rinnovatosi con Hyrule Warriors: L'era delle Calamità. Qui vediamo i personaggi storici in panni un po' diversi dal solito, in azione in modi mai visti prima.

Anche queste versioni hanno avuto un grosso seguito tra il pubblico e ciò vuol dire fare presa anche con i cosplay a tema The Legend of Zelda. Come tutti gli altri personaggi, la principessa bionda del regno è stata leggermente cambiata per il gioco e proprio questa versione è stata presa da Astelvert per realizzare un cosplay di Zelda da Hyrule Warriors. Con l'armatura e la spada, è pronta a difendere il proprio regno.