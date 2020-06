Prinny 1&2 Exploded and Reloaded annunciato per Nintendo Switch

NIS America annuncia l'arrivo su Nintendo Switch di Prinny 1&2 Exploded and Reloaded, disponibile in Europa dal 16 ottobre 2020. La raccolta include Prinny 1 Can I Really Be the Hero? e Prinny 2 Dawn of Operation Panties, Dood! entrambi proposti con tutti i DLC.

Prinny 1 Can I Really Be the Hero?

Il Maestro Etna richiede il dessert per eccellenza e spetta a una legione di modesti Prinnies realizzarlo! Salta, taglia e utilizza le combe in varie fasi del Netherworld, devasta nemici e boss con attacchi speciali e incontra volti nuovi e familiari in questa avventura esplosiva e ricca d’azione dalle menti contorte dietro la serie Disgaea!

Prinny 2 Dawn of Operation Panties, Dood!

Quando il misterioso Ladro Fantasma ruba le mutandine del Maestro Etna, l'orda Prinny deve ricongiungersi per recuperarle...o subirne le conseguenze! Slash e Hip Pound ti fanno strada attraverso stage caotici pieni di nemici diabolici e costruisci la Combo Gauge per scatenare mosse potenti come Prinny Cyclone e Prinnykaze. Inoltre, immergiti nella storia bonus dell'altro protagonista (?) Dei giochi Disgaea e rivendica la tua gloria con Asagi Wars Vengeance of Asagi!

Usciti originariamente su PSP, i due giochi della serie Prinny hanno riscosso un buon successo di pubblico e critica e si preparano ora a tornare su Switch in versione rimasterizzata con migliorie tecniche e un sistema di controllo ottimizzato per i Joy-Con.