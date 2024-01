Prison Architect 2 è realtà: trailer con data d'uscita per il nuovo gestionale 3D

Nel corso della serata, è arrivato a sorpresa l'annuncio di Prison Architect 2, sequel del noto gestionale ambientato all'interno di una prigione. Il team di sviluppo non ha solo svelato l'esistenza del gioco, ma ha anche pubblicato un trailer per annunciare la data d'uscita.

Osservando il filmato, il primo elemento che salta all'occhio è il rinnovato comparto grafico. Il secondo episodio della serie segna infatti il passaggio alle tre dimensioni, sebbene l'estetica dei personaggi, goffi e colorati, è rimasto invariato. L'obiettivo del gioco è sempre quello di costruire una prigione e poi procedere con la sua gestione, così da assicurarsi che tutto vada per il meglio e non nasca alcun tipo di problema. Con il passaggio al 3D sono state aggiunte anche nuove opzioni che rendono più profondo il gameplay e garantiscono ancora più possibilità in fase di creazione della prigione.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, l'uscita di Prison Architect 2 è molto vicina. Stando a quanto svelato dagli sviluppatori nel trailer d'annuncio, il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 26 marzo 2024 solo su PC (tramite Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per quello che riguarda il prezzo, invece, il titolo avrà un costo ridotto e si potrà acquistare a soli 39,99 euro.

Gli sviluppatori hanno anche confermato che ci sarà un bonus con il pre-order intitolato K9 Skins Pack, che include un Labrador retriever nero, un Pastore tedesco e un Malamute.