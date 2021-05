Prison Architect: annunciata l'espansione Second Chances, arriva a giugno

Durante l'evento digitale PDXCON Remixed organizzato da Paradox Interactive è stato rivelato che Prison Architect riceverà a breve una nuova espansione, la quinta per esattezza. Si tratta di Second Chance, confermata per il prossimo 16 giugno su PC, PS4 e Xbox One e il 29 dello stesso mese su Nintendo switch.

Come si intuisce dal nome, il DLC ruoterà tutto intorno alla possibilità di far redimere i prigionieri e dare così loro una seconda possibilità: il gameplay ruoterà attorno ai programmi di riabilitazione dei detenuti che, se seguiti correttamente, potrebbero consentire loro di ridurre le loro sentenze e prepararsi così ad essere nuovamente integrati all'interno della società civile dopo anni di prigionia. A spingerci a fare del nostro meglio ci sono ampie ricompense se riusciremo effettivamente a reintegrare un ex detenuto una volta uscito dal carcere; tuttavia, qualora dovesse commettere nuovi crimini, arriverebbero al contrario penalizzazioni, costringendoci a ricominciare da capo e a fare ancora di più e meglio per impedire che situazioni del genere si ripropongano.

La nuova aggiunta espande e non di poco il concept di Prison Architect, dandogli nuova linfa vitale a distanza di diversi anni dal suo debutto sul mercato avvenuto nell'ottobre del 2015. Ricordiamo che dal 2019 l'IP di Prison Architect è di Paradox Interactive, che ne ha poi affidato lo sviluppo allo studio inglese Double Eleven.