Private Division pubblicherà il nuovo gioco di Mike Laidlaw, ex director di Dragon Age

Private Division, etichetta editoriale facente parte del gruppo di Take-Two Interactive, ha rivelato quattro nuove partnership che arricchiranno il suo portfolio di titoli in arrivo nei prossimi mesi, al cui interno troviamo già giochi come Kerbal Space Program, OlliOlli World, The Outer Worlds e altri.

Una di queste nuove partnership è stata stretta con Yellow Brick Games, studio fondato dall'ex creative director di Dragon Age, Mike Laidlaw (la software house comprende anche diversi sviluppatori che hanno lavorato sulla serie di Assassin's Creed). Gli altri tre accordi sono stati siglati con gli sviluppatori di Die Gute Fabrik, Evening Star e Piccolo Studio.

"In Private Division, sosteniamo i migliori talenti reattivi nel settore dei giochi, e questi quattro team e le esperienze che stanno costruendo rappresentano una gamma di generi che si rivolge a un pubblico di gioco diverso", ha affermato il vicepresidente esecutivo di Private Division Michael Worosz. "Die Gute Fabrik, Evening Star, Piccolo Studio e Yellow Brick Games hanno ciascuno le proprie visioni creative estremamente diverse e siamo entusiasti di aiutare a far conoscere i loro giochi al mondo".

Die Gute Fabrik è al lavoro su un titolo story-driven, Evening Star su un platform 3D che farà utilizzo del motore grafico proprietario Star Engine, mentre Piccolo Studio è impegnata a creare "una nuova IP unica". Yellow Brick Games, infine, darà vita ad un "nuovo ambizioso action-RPG", come confermato dallo stesso Mike Laidlaw.