Private Division farà da publisher a League of Geeks, Roll7 e Moon Studios, autori di Ori

È appena stato annunciato un nuovo accordo tra Private Division, ovvero una delle etichette di Take-Two Interactive, e alcune software house come Moon Studios, League of Geeks e Roll7 per la pubblicazione sul mercato dei loro nuovi prodotti.

Grazie a questo accordo di publishing sarà quindi possibile per questi tre nuovi team di sviluppo indipendenti unirsi alla già numerosa famiglia di Private Division, azienda che negli ultimi anni ha pubblicato numerosi titoli tra i quali troviamo Kerbal Space Program, The Outer Worlds, Ancestors: The Humankind Odyssey e il più recente Disintegration.

Tra le tre software house indipendenti coinvolte nell'accordo la più importante è sicuramente Moon Studios, il team responsabile di Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps, dal momento che l'accordo non permetterà a Microsoft di pubblicare il loro prossimo progetto. Dalle poche informazioni emerse di recente, sappiamo che Moon Studios è attualmente al lavoro su un gioco di ruolo improntato all'azione e che verrà pubblicato da Private Division.

