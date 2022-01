Pro di Call of Duty eccitato per l'acquisizione Activision: 'Salverà la scena competitiva'

L’annuncio dell’acquisizione di Activision da parte di Microsoft per la cifra “monstre” di quasi 70 miliardi di Dollari ha scosso l’industria videoludica anche negli esport. Secondo alcuni giocatori professionisti di Call of Duty, l’acquisto di Activision Blizzard “salverà la scena competitiva del franchise”.

A rilasciare queste dichiarazioni è stato il leggendario membro di OpTic Gaming Seth "Scump" Abner durante una diretta streaming ricaricata su YouTube nelle ultime ore. Egli si è detto “entusiasta”, se non “eccitato”, del futuro di Call of Duty per lui, per la scena esport e soprattutto per la community: “Non so come influenzerà lo sviluppo dei giochi, non so cosa accadrà con gli studi. Suppongo che probabilmente ci sarà un po' più di enfasi su alcune cose che stavamo aspettando”.

Egli ha fatto riferimento in particolare all’ultimo lavoro di 343 Industries: “Basta guardare Halo, ad esempio, sono usciti con un incredibile sistema classificato, un gioco completamente raffinato. È davvero eccitante, nessuno sa cosa significhi! Nessuno lo sa!”. Del resto, come potete leggere dalla nostra recensione del multiplayer di Halo Infinite, il titolo si appresta egregiamente al gaming competitivo e Microsoft lo sta trattando come il suo cavallo di battaglia per gli anni a venire.

Di conseguenza, non solo Scump ma buona parte della community esport e gli amanti del franchise di CoD hanno tutti gli occhi puntati al futuro come IP del titano di Redmond. Riuscirà questo a salvare la scena competitiva tanto criticata dai pro stessi? Lo sapremo soltanto a tempo debito.