Pro Club e Virtual Pro di FIFA 20: EA Sports illustra le novità e le migliorie apportate

Superata la tempesta mediatica successiva all'annuncio dell'assenza della Juve in FIFA 20 e della sua sostituzione con la squadra Piemonte Calcio senza licenze, i vertici di EA Sports illustrano nel dettaglio tutte le modifiche e le innovazioni apportate alla modalità Pro Club di FIFA 20.

In un lunghissimo approfondimento pubblicato sulle pagine del sito ufficiale di FIFA, i vertici di Electronic Arts ci spiegano che nel loro prossimo simulatore calcistico potremo sperimentare una maggiore personalizzazione per gli atleti virtuali, delle presentazioni più realistiche e immersive, nuove tipologie di partite, più kit per la customizzaazione e molto altro.

In FIFA 20 è stato implementato un nuovo sistema di Avatar che andrà a sostituire il modulo per la creazione del giocatore, permettendoci di utilizzare uno strumento di morphing a 4 assi migliorato sulla falsariga di quello adottato in molti giochi di ruolo a mondo aperto.

Quanto alle novità contenutistiche e di gameplay in FIFA 20, i moduli di editor del proprio calciatore Virtual Pro personalizzato comprenderanno nuove opzioni per la scelta del ruolo (rappresentate dalle sigle in inglese LF / RF, LM / RM, RWB / LWB), grazie alle quali rendere ancora più profondo il sistema di progressione delle abilità e dei parametri fisici (in quest'ultimo caso, anche con l'aggiunta del parametro della Resistenza).

Le altre innovazioni apportate dalle fucine digitali di EA Sports per chi si divertirà nei Pro Club di FIFA 20 comprendono la riformulazione del sistema di presentazione delle partite, l'aggiunta di nuove modalità come le Gare di Esercitazione, l'ampliamento della rosa di opzioni tra cui scegliere per cambiare le celebrazioni degli atleti customizzati, la possibilità di cimentarsi in sfide di allenamento e l'ingresso di 25 nuovi kit personalizzabili e di oltre 150 stemmi oltre quelli già presenti nel capitolo precedente.