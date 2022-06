Pro Controller Monster Hunter Rise Sunbreak Edition: ora in preordine su Amazon

Su Amazon è ora preordinabile Nintendo Switch Pro Controller brandizzato Monster Hunter Rise Sunbreak Edition, un'edizione limitata dell'ottimo controller per Nintendo Switch in uscita il 30 giugno, in concomitanza con l'espansione di Monster Hunter Rise.

Il nuovo controller è in preordine a 79,99 euro con la promozione "prezzo minimo garantito", che ci permetterà di risparmiare se il prezzo dovesse scendere dalla data dell'ordine a quella di spedizione. L'importo quindi si abbasserà in automatico (nel caso dovesse scendere) e lo pagheremo quindi al miglior prezzo che abbia mai raggiunto.

Clicca qui per preordinare Nintendo Swich Pro Controller Monster Hunter Rise Sunbreak Edition

Vi ricordiamo che sempre il 30 giugno è in arrivo anche la ricca espansione di Monster Hunter Rise, chiamata Monster Hunter Rise Sunbreak, che ci proporrà decine di ore di gioco aggiuntive, nuove meccaniche, livelli e mostri da combattere.

Su Amazon è in preordine in esclusiva per Nintendo Switch un'edizione particolare, che include sia il gioco base che l'espansione, preordinabile a questo link al prezzo di 69,99 euro ed in uscita quindi sempre il 30 giugno.

Se siete curiosi di scoprire l'espansione del gioco, vi invitiamo a leggere il nostro corposo articolo di anteprima a questo link, nel quale vi sveliamo tutti i dettagli e segreti emersi finora.