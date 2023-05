Il Pro Controller di Zelda ha problemi di drift? Ecco le prime segnalazioni

Secondo alcune segnalazioni provenienti in particolar modo dal Regno Unito, il Pro Controller Nintendo Switch edizione speciale limitata per The Legend of Zelda Tears of the Kingdom soffrirebbe di problemi di drift.

I giocatori se ne sarebbero accorti utilizzando in particolare il potere Ultramano, notando come uno degli stick non risponda precisamente ai controlli. In poco tempo le segnalazioni sono aumentare su Reddit e Twitter, alcuni rivenditori sembra abbiano offerto un rimborso ma non la sostituzione del joypad dal momento che le scorte sarebbero estremamente limitate.

Quello del drift è un problema noto dei Joy-Con Nintendo, c'è chi lo ha optato per un piccolo fix fai da te per risolvere il Joy-Con Drift, idealmente però il problema era stato risolto con i Joy-Con di The Legend of Zelda, ora sembra ripresentarsi anche se con il Controller Pro e non con i Joy-Con.

Una possibile soluzione per risolvere il drift è quella di calibrare il Pro Controller o resettarlo ma non è detto che questo escamotage possa funzionare, nel caso anche il vostro Controller Pro di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom presenti simili problematiche vi consigliamo di contattare l'assistenza Nintendo Italia e attendere una risposta dal servizio clienti riguardo le pratiche da avviare in questi casi.