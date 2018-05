Pro Cycling Manager 2018 si mostra in una serie di nuove immagini

Focus Home Interactive e Cyanide Studio hanno pubblicato una serie di nuovi screenshot tratti da Pro Cycling Manager 2018, nuovo manageriale ciclistico in arrivo su PC il prossimo 28 giugno. Le immagini sono state riportate in calce alla notizia.

In Pro Cycling Manager 2018 vestiremo i panni di un manager sportivo alla guida di una squadra di ciclisti professionisti, con l'obiettivo di affrontare le sfide della stagione 2018 con oltre 200 gare e 500 tappe in tutto il mondo, tra cui tour famosi come La Vuelta e l'iconico Tour de France. Spetterà a noi prendere le decisioni più importanti: assumere i migliori ciclisti, negoziare i contratti, sponsorizzare la suadra, pianificare le gare e gli allenamenti.

Introdotte anche diverse novità nella gestione delle trattative in modalità Carriera, grazie a nuove negoziazioni per gli sponsor, meccaniche di trasferimento più approfondite e nuove dinamiche di reclutamento. Grazie ai miglioramenti introdotti all'IA degli avversari, infine, le gare saranno ancora più impegnative e imprevedibili, costringendo i giocatori a non distogliere mai l'attenzione dal circuito.

Ricordiamo che Pro Cycling Manager 2018 sarà disponibile su PC a partire dal prossimo 28 giugno, stessa data in cui il gioco ufficiale del Tour de France 2018 farà il suo debutto su PlayStation 4 e Xbox One.