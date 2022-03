Pro Evolution, eFootball e oltre: Konami registra il marchio Pro Powerful Soccer

I rappresentanti di Konami si sono rivolti all'ente europeo preposto alla certificazione delle proprietà intellettuali di registrare il marchio Pro Powerful Soccer. Si tratta della prossima evoluzione della saga calcistica di Pro Evolution dopo i problemi di eFootball 2022?

Come si legge sulle pagine di EUIPO, la richiesta di registrazione del marchio Pro Powerful Soccer è stata avanzata da Konami nella giornata di venerdì 11 marzo e si trova attualmente in fase di valutazione presso il distaccamento dell'ufficio brevetti della Comunità Europea.

La documentazione allegata da Konami conferma le "finalità videoludiche" dell'IP associata al marchio in questione, come precisano le schede che accompagnano la richiesta di registrazione di questo brevetto finalizzato, appunto, alla commercializzazione di software per PC e console. Sempre dalla pagina aperta di fresco sul sito EUIPO per riferire le valutazioni in corso sulla nuova IP emerge l'interesse di Konami nell'utilizzare il nuovo marchio Pro Powerful Soccer per lanciare sul mercato dei 'prodotti e servizi interattivi', supponiamo in funzione della rivendita di pacchetti aggiuntivi, booster di esperienza e personalizzazioni degli atleti tramite un negozio interno per le microtransazioni facoltative.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Konami con questo nuovo trademark calcistico, e di capire se sarà o meno l'ennesimo rebrand di PES dopo quello verificatosi a partire da eFootball 2020, vi lasciamo al nostro ultimo viaggio nei ricordi con Pro Evolution Soccer.