Pro Evolution Soccer 2018: arrivano le leggende di Milan e Inter

ha annunciato che per celebrare il Derby della Madonnina, che si disputerà questo weekend, introdurrà alcune Leggende di Milan e Inter nella serie, per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer dedicato alle Leggende rossonere e nerazzurre.

Le Leggende del Milan: Paolo Maldini e Ruud Gullit arriveranno su PES. Maldini è uno dei più grandi giocatori di sempre del Milan e ha vestito per tutta la sua carriera solo la maglia rossonera, aggiudicandosi tantissimi trofei. Gullit è stato uno dei principali interpreti dei successi internazionali del Milan verso la fine degli anni ‘80 ed è stato premiato con il World Soccer Player of the Year nel 1987 e nel 1989.

Le Leggende dell’Inter: Javier Zanetti, Dejan Stanković, Walter Samuel e Francesco Toldo appariranno nella serie. Questi celebri giocatori hanno conquistato cinque scudetti consecutivi, la Coppa Italia e la Champions League nella stagione 2009/2010.

Per un periodo di tempo limitato, i fan potranno ottenere queste leggende in Pro Evolution Soccer 2018 e PES Club Manager per versioni mobile e console, e divertirsi a schierare assieme, nel loro dream team, le grandi Leggende del passato e le stelle del calcio attuale.